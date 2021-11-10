Van'da 3 ayrı evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı, 1 adet ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 3 ayrı evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı, 1 adet ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 9 Kasım 2021 günü Erciş ilçesi Taşlıçay Mahallesinde bulunan bazı evlerde silah bulundurulduğu ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda yapılan ev aramasında; Ş.K isimli şahsın ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 95 adet tabanca mermisi ele geçirildi. A.K isimli şahsın ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi. B.K isimli şahsın ikametinde 1 adet faturasız ve belgesiz kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsat süresi geçmiş av tüfeği tespit edilerek kriminal incelemeye gönderilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat işlemlerine başlanıldı" denildi.
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