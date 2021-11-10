Van Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukları unutmadı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi ‘28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi hematoloji ve onkoloji servislerini ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, burada tedavi gören lösemili çocuklarla bir araya geldi. Çocukların tedavi süreçleriyle ilgili Hastane Başhekimi Ümit Haluk İlikler'den bilgi alan Meral Bilmez, çocuklara çeşitli hediyeler vererek birlikte vakit geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen ziyarete YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli’nin eşi Duygu Şevli, Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek katıldı.

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