Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

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Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Özalp ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Recep Genez'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Soba bacasının tutuşması ile yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Genez kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Hakan SARI

2021-11-10 10:11:43



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