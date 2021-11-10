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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı

İHA

Van’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı

– Van merkez ve ilçelerinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Beşyol Meydanı'ndaki valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam edildi. Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ve Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program; oratoryo ve müzik dinletisiyle sona erdi.
Törene İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muradiye'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı
Muradiye Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ve ilçe protokolü katıldı. Çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başlayan program, daha sonra Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam etti. Öğrenciler tarafından şiir okunması ve müzik dinletisi ile program sona erdi.

Çatak’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı
Çatak Hükümet Konağı önündeki ilk tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumuyla başladı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Resim, şiir ve kompozisyon alanlarında birinci olan öğrencilerin ödüllerini alması ile program son buldu.
Programa Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, Hakime İrem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkale’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
Başkale Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Saat 09,05’te ise siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı daha sonra Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti. Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Çakmak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Başkale Fatih Ortaokulu ve Merkez Başkale İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programda sinevziyon ve oratoryo gösterileri yapılırken, öğrencilerin Atatürk sevgisi temalı şiir, yazı ve komposizyonları okumasıyla son buldu.
6. Hudut Tugay Komutanlığında Atatürk büstünde meşale nöbetinin başlarken, Atatürk’ü Anma etkinlileri kapsamında Başkale Belediyesi Çocuk Akademisi’nde eğitim gören minik öğrencilerin Atatürk büstüne karanfil bırakıldı.
Anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asim Solak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Bahadır Helli kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Erciş’te 10 kasım anma programı
Erciş İlçe Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program daha sonra Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrencilerin şiir okudu, oratoryo gösterisi sundu.
Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.

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