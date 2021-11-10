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Van Gölü'nde, çekilmenin olduğu bölgelerde 40 ton çöp toplandı

DHA

Van Gölü'nde, çekilmenin olduğu bölgelerde 40 ton çöp toplandı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu Belediyesi, Van Gölü´nde son yıllarda yağışların azlığı nedeniyle çekilen alanlarda ortaya çıkan atıkları topladı. Toplanan 40 ton çöp, geri dönüşüme kazandırıldı.
Türkiye´nin en büyük gölü olan, dünyanın ise en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü´nde soy yıllarda yağışların azalmasıyla çekilmeler yaşandı. Çekilen alanlarda atıkların toplanması için İpekyolu Belediyesi çalışma yaptı. Ekiplerin topladığı 40 ton çöp geri dönüşüme kazandırıldı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Gölü'nün korunması için herkese görevler düştüğünü belirterek, "Asıl temizlik kirletmemektir. Bizler, atıklarımızı denize, sahile atarak, sadece birtakım kirlenmelere sebep olmuyor, doğamızı da yok ediyoruz. Bu atıkların çoğu doğaya karışıyor. Yok olması uzun seneler alarak canlılarımıza da zarar veriyor. Gelin hep birlikte doğayı, denizi, havayı kirletmeden temiz bir çevrede yaşayalım. Van´ımız kirlenmesin, mavi kalsın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-11-10 17:55:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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