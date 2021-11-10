Vanda ev yangını

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Balan'a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirleri ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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