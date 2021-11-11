Polis çocuklarla boyama yaptı

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Van'da ÇOGEP "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında polis, minik öğrencilerle boyama yaptı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ÇOGEP “Bizimle Gülümse Van” projesi kapsamında Tuşba ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda anaokulu öğrencileri ile Abdulhamit Han İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencilerine boyama kitabı ve boya kalemi hediye edilerek çocuklarla birlikte boyama etkinliği yapılmıştır” denildi.

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