ÇOGEP ile masa tenisi kursuna yazıldılar

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Van'da ÇOGEP 'Bizimle Gülümse Van' projesi kapsamında öğrenciler tenis kursuna yazıldılar.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada. “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ÇOGEP 'Bizimle Gülümse Van' projesi kapsamında; Dumlupınar Ortaokulunda öğrenim gören 16 ortaokul öğrencisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde bir buçuk ay sürecek olan masa tenisi kursuna başlatılmış, kurs için gerekli kıyafet ve malzemeler proje kapsamında temin edilip öğrencilerin kullanımına sunulmuş olup öğrencilerin kursa gidişdönüş ulaşımları Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait araçla yapılmaktadır” denildi.

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