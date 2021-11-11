Edremitli öğrenciler Akdamar Adası’nı gezdiler

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Van'da ÇOGEP "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında öğrencilere yönelik kültür gezisi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ÇOGEP 'Bizimle Gülümse Van' projesi kapsamında Edremit ilçesinden 59 öğrenci ve 2 öğretmen ile birlikte Akdamar Adası'na kültür gezisi düzenlenmiştir” denildi.

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