Van Valisi Bilmez: Göç artık iktidarlar için ekonomi, silah gibi bir enstrüman

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valisi Bilmez: Göç artık iktidarlar için ekonomi, silah gibi bir enstrüman

DHA

Van Valisi Bilmez: Göç artık iktidarlar için ekonomi, silah gibi bir enstrüman


Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'da düzensiz göçle mücadele seminerinde konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Artık uluslararası göç sadece bir insan hareketi değil. Dünyadaki iktidarların gücünü pekiştirmesi veya birbirine karşı mücadelede aynı ekonomi, silah gibi bir enstrüman olarak kullandığını görüyoruz" dedi.
Van Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen semineri Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, kaymakamlar, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Aktay ve göçle mücadele eden birim personeli izledi. Seminere konuşmacı olarak da Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Nuray Ekşi, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Vali Bilmez, düzensiz göçün Van'ı, Türkiye'yi ve dünyayı sürekli meşgul eden küresel bir sorun olduğunu söyledi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının tüm dünyanın gündemini meşgul ettiği gibi bundan sonraki süreçte te meşgul etmeye devam edeceğini belirten Vali Bilmez, Van'ın buna en çok maruz kalan illerden biri olduğunu belirtti.
'BU SORUNUN TARTIŞILMASI DEĞERLİ'
Vali Bilmez, "Hem ülkemizde hem dünyada bu konunun bugün tartışılıyor olması önemli. Bu konuda yetkin ve araştırmalarıyla bilinen hocalarımızın sahada birebir göçe en çok maruz kalan ilimizde bir araya gelip, bu sorunun hem akademik hem pratik boyutunu tartışması değerlidir. Buradan çok önemli sonuçların çıkacağını ve biz uygulayıcılar için de dünyadaki göçün nereye evrildiğini anlamak açısından önemli. Artık uluslararası göç sadece bir insan hareketi değil. Dünyadaki iktidarların gücünü pekiştirmesi veya birbirine karşı mücadelede aynı ekonomi, silah gibi bir enstrüman olarak kullandığını görüyoruz" dedi.
Van YYÜ Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz ise yaklaşık 30 yıldır bölgede göç üzerine çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Deniz, Afganistan'daki gelişmelere bağlı olarak yaşanan göçe karşı Türkiye'nin sınır bölgelerinde önemli önlemler aldığını söyledi.
'GÜVENLİK SAĞLANSA DA GÖÇ DEVAM EDECEK'
Afganistan'daki savaşın ekonomik yıkımına dikkati çeken Prof. Dr. Deniz, şunları söyledi: "Üretim yok ve bu ciddi bir problem. Gelecekte Afganistan'da güvenlik sağlansa da göçün devam etmesi yüksek bir ihtimal. İran'ın göç tutumunda son dönemler şöyle bir değişme oldu; burada göç ile ilgili konuşulan her konu, İran'da da gündeme geliyor. Bunları yakından takip ediyorum. Özellikle sınır politikası kapsamında sınır hattında alınan önemler; hendek, duvar, tel örgüler, personel desteğiyle güçlendirilmesi; İran'ı bizim beklemediğimiz derecede Afganistan sınırını korumaya itti. Sınır hattımızda bu kadar koruma refleksi içerisinde olmasaydık, kesinlikle İran-Afganistan sınırını şu an bu kadar korumazdı."
'BAHARDAN İTİBAREN YENİDEN BİR HAREKETLENME OLABİLİR'
Kış mevsimi ile göçmenlerin hareketliliğinin yavaşlayacağını da belirten Prof. Dr. Deniz, "Bu yüzden çok ciddi bir göçmen akışını beklemiyoruz. Ama Afganistan'da biriken öfke, İran'daki koşullarda bekleme odasındaki göçmenlerin durumu ve krizin derinleşme ihtimali, önümüzdeki bahardan itibaren yeniden bir hareketlenmenin olma ihtimalini güçlendiriyor. Burada göçün bir maliyeti vardır. Bundan sonra gelecek kitleler içerisinde özellikle orta ve üst sınıfın gelme ihtimali yüksek görünüyor" diye konuştu.
Seminerde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi de hukuki açıdan sınırları koruma ve düzensiz göçmenleri geri gönderme usullerini ve Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut ise Türk Ceza Kanunu'na göre göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-11-11 17:16:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesinden koruyucu aile semineri
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden koruyucu aile semineri
Van’da 40 bin ağaç toprakla buluşturuldu Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Kargaların ektiği ceviz ağaçları dışında ormanlık alanlarımız nerdeyse yok denecek kadar az"
YEREL HABERLER Van’da 40 bin ağaç toprakla buluşturuldu Van Valisi ...
Van’da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Düzensiz göç, yıllardır tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor”
YEREL HABERLER Van’da düzensiz göçle mücadele semineri ...
Edremitli öğrenciler Akdamar Adası’nı gezdiler
YEREL HABERLER Edremitli öğrenciler Akdamar Adası’nı gezdiler
Tuşba Belediyesi’nden Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden Milli Ağaçlandırma Günü ...
ÇOGEP ile masa tenisi kursuna yazıldılar
YEREL HABERLER ÇOGEP ile masa tenisi kursuna yazıldılar
Başkan Aslan’dan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ mesajı
Selin vurduğu bölgede fidan dikimi yapıldı
YEREL HABERLER Selin vurduğu bölgede fidan dikimi yapıldı
Polis çocuklarla boyama yaptı
YEREL HABERLER Polis çocuklarla boyama yaptı
Koronaya yakalanınca Avrupa Şampiyonası'na katılamadı, olimpiyatlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Koronaya yakalanınca Avrupa Şampiyonası'na ...
Erciş’te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te trafik kazası: 1 yaralı
Vanda ev yangını
YEREL HABERLER Vanda ev yangını
Van Gölü'nde, çekilmenin olduğu bölgelerde 40 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde, çekilmenin olduğu bölgelerde 40 ton çöp ...
Metrelerce geri çekilen Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Metrelerce geri çekilen Van Gölü sahilinde 40 ton çöp ...
Tuşba Belediyesi semt sahalarının açılışını yapıyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi semt sahalarının açılışını yapıyor
Van’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı
YEREL HABERLER Van’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı
Kaymakam Aydın'dan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aydın'dan 10 Kasım mesajı
İran sınırında beklenen Afgan göçü yaşanmadı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Uluslararası medya kuruluşlarının beklediği göç baskısı oluşmadı”
YEREL HABERLER İran sınırında beklenen Afgan göçü yaşanmadı Van ...
Minik ellerle doğaya dokundular
YEREL HABERLER Minik ellerle doğaya dokundular
(Düzeltme) Van'da 478 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Van'da 478 kilo 600 gram uyuşturucu ele ...
Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı
YEREL HABERLER Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı
Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü
Van Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukları unutmadı
Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.