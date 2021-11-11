Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmetİş) Sendikası arasında yapılacak toplu iş sözleşmesinin ön görüşmeleri sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kadrolu işçileri ile iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Anonim Şirketi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) bünyesindeki Van Su Personel Anonim Şirketi ile Hizmetİş Sendikası arasında 20212023 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesinin (TİS) görüşmeleri devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerde, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları Nihat Arpa ve Doç. Dr. Ali Özvan, Hizmetİş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ve yönetim kurulu, BELVAN, Van Su Müdürler Kurulu, sendika temsilcileri ve ilgili daire başkanları katıldı.

İki oturum şeklinde yapılan toplantılarda, sözleşmelerin idari maddeleri üzerinde görüşmeler devam ederken, sözleşmeye dahil edilen ve çıkarılan maddeler de konuşuldu.

Toplantının önümüzdeki günlerde yapılacak oturumlarla devam edeceği belirtildi.

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