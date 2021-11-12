Van Büyükşehir Belediyesinin kreş ve gündüz bakımevi hizmete başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, yeni binasında hizmete başlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesince çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde bulunan Fidanlık Parkı’nda açılan 4 derslikli 48 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevinde çalışmalar tamamlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıldır hizmet veremeyen kreş ve gündüz bakımevi için kayıtlar 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlıyor. 26 Kasım 2021 Cuma gününe kadar devam edecek olan kayıtlar yüz yüze alınacak. Kayıt için gerekli olan evraklar ise başvuru esnasında velilerle paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak eğitim verecek olan kreş ve gündüz bakımevi; 4 eğitmen, 4 yardımcı eğitmen, aşçı ve temizlik görevlileri ile tam gün hizmet verecek. Fidanlık Parkı içerisinde doğayla iç içe olan kreş; sinema, satranç, drama, oyun ve uyku odaları ile özel kreş standartlarında dizayn edildi.

2466 ay (25,5) yaş grubuna hitap eden kreş ve gündüz bakımevinin, kayıtların tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.