Kaymakam Solak’tan emniyet kemeri kontrolü

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında uygulanan trafik denetimine katılarak, emniyet kemeri takmanın önemini ve kuralları anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte can ve mal güvenliğini korumak, toplumsal duyarlılığı artırmak için düzenlenen 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Başkale’de denetim yapıldı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak’ın da katıldığı denetimde sürücüler bilgilendirildi.

BaşkaleVan yolundaki uygulama noktasındaki denetimde, jandarma ve polis ekipleri sürücülere trafikte yayalara öncelik tanıma, hız sınırı, emniyet kemeri kullanımı, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Uygulamada Kaymakam Solak, sürücülere emniyet kemeri takmanın, kurallarla uymanın can ve mal güvenliği açısından önemini anlattı.

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