Saadet Partisi’nden ‘Vanspor’ açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "Vanspor, şehrimizdeki herkesi buluşturacak en önemli ortak değerlerimizin başında gelmektedir" dedi.

Parti binasında haftalık basın toplantısı düzenleyen Başkan Özay İlhan, bu haftaki gündemlerinin Vanspor olduğunu söyledi. İlhan, “Vanspor ilk haftalarda galibiyetleriyle gündemdeyken, ne yazık ki bugünlerde yönetim kriziyle gündemdedir. Oysaki Vanspor sadece ve sadece başarılarıyla şehre kattığı heyecanıyla gündemde olması gerekir. Vanspor, 90’lı yıllarda ligde şampiyonları belirleyecek kadar etkili ve başarılıyken, son yıllarda özellikle sık sık yapılan kongreler ve sürekli başkanın ‘istifa ettim, ediyorum’ şeklindeki tehditleriyle ilimiz gündemini meşgul etmiştir. Geçtiğimiz hafta Vanspor Kulüp Başkanının istifası ve sonrasında yöneticilerinin birbirleriyle ilgili ortaya attığı iddialar kulübe zarar vermekten başka bir şey değildir. Bu tarz iddialar başta yöneticilerin itibarını zedelemekle beraber Vansporumuzu da olumsuz etkilemektedir. Vanspor şehrimizdeki herkesi buluşturacak en önemli ortak değerlerimizin başında gelmektedir. Vanspor kimsenin küçük siyasi hesaplar adına reklam aracı olarak kullanacağı bir kulüp olmamalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Vansporun mevcut yönetiminin son yıllarda yaşananları göz önünde tutarak ivedi olarak bir çağrı yapmak suretiyle yeni üyeler ve kongre delegeleri belirlemeli ve akabinde kongre sürecini başlatmalıdır. İlimizde ki tüm sporseverleri Vansporun etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz” dedi.

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