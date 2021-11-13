Van polisinden miniklere trafik eğitimi

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Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 20212022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit ilçesindeki İpekyolu Anaokulunda “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında 90 öğrenciye ‘Temel Trafik Eğitimi’ verilirken, bir öğrenci için de doğum günü etkinliği düzenlendi.

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