Van’da “İklim Değişikliği-Arktik Antarktika” sergisi

Van Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Murat Özaraz ve Felsefe Öğretmeni Özge Odabaşı Koç’un koordinatörlüğünde “İklim DeğişikliğiArktik Antarktika” isimli resim sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, Üvercinka Kültür Sanat Merkezinin sanat galerisinde açıldı. Serginin açılışını şube müdürleri ve Okul Müdürü Barış Değer’le birlikte yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Bakır Bedevioğlu, serginin konusuna paralel olarak küresel ısınmanın hayatımızda ne gibi sorunlar oluşturabileceğiyle ilgili konulara değindi.

TUBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünden kutuplara gidip küresel iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel araştırmalar yapan Sinan Yirmibeşoğlu’nun da katıldığı sergide eserler incelenirken; çizimler üzerinden küresel iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel bilgiler de verildi.

Serginin bugün 17.00’ye kadar açık kalacağı belirtildi.

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