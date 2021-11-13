Van’da “AB-Türkiye Gençlik İklim Formu” düzenlendi

Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO) AB Bilgi Merkezi tarafından “ABTürkiye Gençlik İklim Formu” düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) İklim Diplomasisi Haftası kapsamında AB Delegasyonu desteğiyle Van TSO AB Bilgi Merkezince Elite World Van Otel’de düzenlenen iklim formu, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; iklim değişikliği, karbon salımı, kuraklık ve susuzluk gibi kelimelerin yakın tarihte herkesin vazgeçilmez argümanları haline geleceğini belirtti. Başkan Takva, “Dolayısıyla bu coğrafya üzerinde yaşayan her bir bireyin mutlaka üstlenmesi gereken bir sorumluluk var. Dünyamızdaki kaynaklar insanoğlunun eliyle giderek azalmaktadır. Bu kapsamda toplu olarak tüketim alışkanlıklarımız çok değişti. Tüm insanlık olarak bu soruna eğilmemiz gerekiyor. Bundan bir süre önce özellikle Van Gölü’nün çekilmesiyle birlikte sosyal medyada feryatlar vardı. Bunun için de bir farkındalık oluşturmak istedik. Umarım yapılan tüm bu çalışmalar dünyamızın ömrünün sağlıklı uzamasına sebep olur. Van TSO AB Bilgi Merkezimiz güncel bir konu olan iklim formu çok değerli bir çalışmadır” dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu’nun ‘İklim ve Kuraklık’, Van YYÜ Erciş İşletme Fakültesi Dekanı A. Menaf Turan’ın ‘İklim ve Politika’ ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi Emre Karaduman’ın ‘İklim ve Turizm’ konulu sunumlarıyla devam etti.

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