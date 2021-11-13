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Dr. Öğretim Üyesi Nadir Buçan’a uluslararası görev Herman Melville'in Moby Dick romanına bir saygı duruşu mahiyetinde olacak yarışmada Dr. Öğretim Üyesi Buçan jüri üyesi olacak

İHA

Dr. Öğretim Üyesi Nadir Buçan’a uluslararası görev Herman Melville'in Moby Dick romanına bir saygı duruşu mahiyetinde olacak yarışmada Dr. Öğretim Üyesi Buçan jüri üyesi olacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Öğretim Üyesi Nadir Buçan, İtalya’nın Salerno kentinde düzenlenecek fotoğraf yarışmasında jüri üyesi olarak görev alacak.
Herman Melville'in Moby Dick romanına saygı duruşu mahiyetinde olacak olan yarışmada; deniz ile insan ilişkisi ve bu ilişkinin sınırlarına dair temaya özel vurgu yapılacak. Son katılım tarihi 20 Kasım 2021 olan sergiyi ziyaret edecek olan herkes, temanın en alakalı fotoğrafına oy verme şansına sahip olacak. Yarışmada, halk oylamasının yanı sıra en iyi üç eseri seçecek uluslararası bir jüri de olacak. Dr. Öğretim Üyesi Nadir Buçan da, İtalya’nın Salerno kentinde düzenlenecek olan bu yarışmada jüri üyesi olarak görev alacak.
Paris, Barselona ve Pekin gibi şehirlerde gerçekleştirilen sergilerde fotoğraflarına yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Nadir Buçan, Türkiye fotoğrafını ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini yurtdışında temsil etmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Van YYÜ yönetimi, Dr. Öğretim Üyesi Nadir Buçan’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Dr. Öğretim Üyesi Nadir Buçan kimdir?
Akademisyen ve belgesel fotoğrafçı olan Buçan, 1978 yılında Rize'de doğdu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında "Belgesel ve Toplumsal Belgeci Fotoğrafı Walter Benjamin'le Okumak" başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlayan Nadir Buçan, 2018 yılında ise Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalında "Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları: Post Belgesel Fotoğraf" başlıklı tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Doktora tez çalışması Espas Sanat Kuram Yayınları tarafından 2020 yılında aynı adla yayımlanan Buçan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta, fotoğrafçılık ve sinema dersleri vermektedir.

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