“Vohoo ve Arkadaşları” isimli oyun Bahçesaray'da sahnelendi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından “Vohoo ve Arkadaşları” isimli çocuk tiyatro oyunu Bahçesaray ilçesinde sahnelendi.

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bahçesaray Kız YİBO toplantı salonunda sahnelenen tiyatro oyununa Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan ile çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı. İpekyolu Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için düzenlenen “Vohoo ve Arkadaşları” isimli çocuk oyunu, Çatak'tan sonra Bahçesaray'da da seyircisiyle buluştu.

Ümit Doğal'ın yazıp yönettiği, Veysel Ete, Mehmet Özhan ve Yaşar Yayan'ın oynadığı çocuk oyununa gelen vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar da yapıldı.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan, insanların hayvanlara eziyet etmemesini öğütleyen oyun, çocukları hem güldürdü hem de bilgilendirdi.

Bahçesaray Kaymakamı Kundakçı, oyunun sonunda İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri çocuklara dağıttı.

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