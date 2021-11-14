Başkale'de 6 mahalle arazi suyuna kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesindeki 6 mahallenin arazi sulama kanalı projesini tamamlandı. Kanala il suyu veren Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, sulama kanalı sayesinde ilçede 35 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını kaydetti.

Van'da tarım ve hayvancılığın gelişimi için yatırımlarını sürdüren büyükşehir belediyesi, projelerini bir bir hayata geçiriyor. Sulama kanalları, arazi yolları, göletler ve sıvat yapımı gibi birçok hizmeti hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle kuraklıkla mücadele eden çiftçilere de destek oluyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkale ilçesinde yaklaşık 4.3 milyon TL maliyetle 3 ay önce yapımına başlanan kentin en büyük sulama kanalı projesini bitirdi. Sulama kanalı sayesinde Güroluk, Aşalan, Azıklı, Erek, Örencik ve Ortayol mahallerinin yaklaşık 35 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.

21 kilometrelik sulama kanalının ilk suyu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel tarafından dualar eşliğinde verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ile mahalleye gelen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, kanalda incelemelerde bulundu. Yapılan projenin mahalle sakinlerinin 60 yıllık su sorununu bitirdiğini söyleyen Genel Sekreter Çelikel, projenin çiftçileri alternatif tarım bitkilerine de yönlendireceğini belirtti.



“Proje, büyükşehir belediyesinin öz kaynaklarıyla yapıldı”

Çalışma ile ilgili bilgi veren Çelikel, ‘‘Kanalın tamamlanmasıyla bölge tarım ve hayvancılıkta büyük gelir elde edecek. Projenin belediyenin öz kaynaklarıyla yapılması ve bölgenin en büyük sulama kanalı olması hasebiyle çok kıymetli buluyoruz. Tüm yöre halkımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Mahallelerine suyun toprak kanal olması nedeniyle tarlaya ulaşmadan tükendiğini söyleyen Azıklı Mahalle Muhtarı Mevlüt Demir de, yapılan kanal ile sulamanın artık daha rahat olacağını söyledi. Muhtar Demir, ‘‘Suyumuz kaynağından tarlamıza kadar net bir şekilde ulaşacak. Bundan dolayı bir çiftçi olarak mutluluk duyuyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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