Van’da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Başkale ilçesinde 4 çuval içerisinde 162 paket halinde 83 kilo 737 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.