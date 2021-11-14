Van polisi öğrencileri misafir etti

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Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler öğrencileri misafir etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda okuyan 120 öğrenciyi İl Emniyet

Müdürlüğü konferans salonunda misafir etti. Çocuklara çeşitli ikramların yapılmasının ardından "Çocuk Animasyon Filmi" ve "Temel Trafik Eğitimi" konulu kısa filmler izletildi.

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