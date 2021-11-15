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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskele YİBO mezunları Ankara’da buluştu

İHA

İskele YİBO mezunları Ankara’da buluştu

Van’ın en köklü okullarından biri olan İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) mezunlarının heyecanla beklediği ve geleneksel hale getirilen ‘İskele YİBO Mezunlar Buluşması’ bu yıl Ankara’da gerçekleştirildi.
İlk kez 2019 yılında büyük bir katılımla Van’da geçekleştirilen İskele YİBO mezunları buluşması, geçen yıl yaşanan Covid19 salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık hasretin ardında bu yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen buluşma için İskele YİBO mezunları adeta Ankara’ya çıkarma yaptı. AK Parti 23. Dönem Ankara, 24, 25 ve 26. dönemlerde ise Van milletvekili seçilen ve halen AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İskele YİBO mezunu Burhan Kayatürk’ün ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen buluşmaya, yaklaşık 30 yıl okul müdürlüğü görevini yürüten Remzi İnanlı ile Orhan Zeki Bektaş’ın yanı sıra Türkiye’nin değişik illerinden yaşayan çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.
İki gün süren buluşmada; YİBO mezunlarından kimileri yaklaşık yarım asır önce ayrıldığı sınıf arkadaşlarını, kimileri yıllar sonra aynı sırayı paylaştığı sıra arkadaşını veya sevdiği öğretmeni ile bir araya gelerek hasret giderdi. Zaman zaman duygulu anların da yaşandığı öğrenci buluşması, yapılan espri ve anıların anlatılması ile yaşanan hüzün yerini kahkahalara bıraktı. Entelektüel birikimi ve esprili kişiliği bilinen okulun emekli öğretmenlerinden Ramazan Çelik, yaptığı bir birinde güzel esprileriyle buluşmaya katılanları adeta kahkahalara boğdu. Hanlar Koca isimli öğretmenin methiyeler dolu şiirleri ise meslektaşları ve öğrencileri tarafından büyük beğeni topladı. Davet edilen dengbej ise Türkçe ve Kürtçe söylediği uzun hava ve türkülerle katılımcıların gönlünü fethetti. 1980 mezunlarından Süleyman Balkan’ın “Hayat Hikayem, Bir Mühendisin Kaleminden” isimli kitabının dağıtıldığı buluşmada öğretmen ve öğrenciler söyledikleri türküler eşliğinde uzun süre halay çekerken, 1990 mezunlarından Mehmet Şirin Dalhan’ın çaldığı erbane ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.
Mesai arkadaşları ve yetiştirdikleri öğrencileri ile bir arada bulmanın heyecanını yaşayan okulun emektar müdürleri Remzi İnanlı ve Orhan Zeki Bektaş, başta 4 dönem milletvekilliği yapan Burhan Kayatürk olmak üzere öğrencilerini güzel mevki ve makamlarda görmenin haklı gurunu yaşadıklarını söylediler. Türkiye’nin her ilinde ve her mesleğe sahip öğrencileri olduğunu söyleyen okul müdürleri, sermayesi insan olan tek mesleğin öğretmenlik olduğunu kaydettiler.
Ev sahipliği yapan ve 2 gün boyunca öğretmen ve arkadaşlarını Ankara’da ağırlayan Burhan Kayatürk ise mütevazi kişiliği ve hizmetkar edasıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. İki gün boyunca misafirlerini bir an yalnız bırakmayan Kayatürk, buluşma süresince hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak eksiksiz bir misafirperverlik örneğini sergiledi.
Ahirete intikal eden öğretmen ve öğrencilerin de yad edildiği buluşmanın gelecek yıl İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

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