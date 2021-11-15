Van'da, bidonlar içinde 12 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'da, jandarma tarafından stabilize yoldaki menfezde yapılan aramalarda, 3 bidonla bırakılmış 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu saat 01.30 sıralarında, Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi stabilize yoldaki menfezde arama yaptı. Burada 3 bidonla bırakılmış 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2021-11-15 13:36:39



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