Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2)

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Van'ın Özalp ilçesinde, hastane otoparkında başına dayadığı silahı ateşleyen ve ağır yaralı olarak YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan, Çırak Mahallesi muhtarı Hanmahmut Çırak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 7 çocuk babası Çırak'ın, kanser tedavisi gördüğü ve kanseri yendikten sonra hastalığın tekrar nüksetmesi üzerine intihar ettiği ileri sürüldü. Hanmahmut Çırak, otopsinin ardından Çırak Mahallesi'nde defnedilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2021-11-15 15:14:12



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