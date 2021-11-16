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Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı Uzmanlar uyardı: "Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin"

İHA

Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı Uzmanlar uyardı: "Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin"

Van’da hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düşmesiyle birlikte oto lastikçilerde kış mesaisi başladı.
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

“Kış lastiği takmanın tam zamanı”
40 yıla yakın süredir oto lastik işletmesinde hizmet veren Yusuf Sancak, vatandaşları kış lastiği ve araç bakımı için 1 Aralık tarihini beklememeleri konusunda uyardı. Vatandaşların bir an önce kış lastiği taktırması gerektiğini söyleyen Sancak, “Lastik değişim şartları 1 Aralık ama daha erken taktırmaları araç kullanan vatandaşlarımız için daha uygun olur. Halkımız şu an karın düşmesini bekliyor ama kar düşmesini beklemesinler. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kış lastiklerinin taktırılması lazım. Rakım olarak yüksek bir bölgedeyiz ve bu sebeple kışlık lastiklerinin şu an takılması daha idealdir” dedi.

“Kış lastiği taktırmayan araçlar yolda kalabilir”
Kış lastiklerinin belirtilen tarihten önce takılmasının güvenli bir sürüş için faydalı olduğuna dikkat çeken Sancak, “Şu an bir yoğunluğumuz yok, vatandaşlarımız karın yağmasını bekliyor. O zamanda işler daha iyi yürümüyor. Lastikler zamanında takılsa daha iyi olur. Kış lastiği taktırmayan araçlarımızın yolda kalma durumları olabilir. Merkezde kar yok ama bazı ilçelerde kar ve buz var. Lastik olmayınca giden araçlar geri dönüp geliyor. Ne kadar erken takılırsa o kadar faydalı" diye konuştu.

“Lastik alırken tarihine dikkat edilmeli”
Lastik alacak vatandaşların lastiğin üretim tarihine özelikle bakması gerektiğini dile getiren Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeni lastik alacak vatandaşlar, lastik tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor. 2020 ve 2021 olması gerekiyor. Özellikle lastiğin yumuşak olmasına özen göstersinler. Buzlanmada araç kayar, sert lastik olduğu zaman daha zarar verici oluyor. Yumuşak lastik biraz daha tutucu oluyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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