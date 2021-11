Van balığı elektromanyetik dalgalarla çalışan makinelerde kurutuluyor

Dünyada sadece Van Gölü’nde yetişen inci kefali balığı, elektromanyetik dalgalarla çalışan makinelerde kurutuluyor.

Daha önce vatandaşların salamura yöntemiyle kuruttuğu inci kefalinin, aşırı tuz bulunması nedeni ile tansiyon, kalp ve tiroit hastalıklarına yol açtığı açıklanırken, tuzlu balığın yoğunlukla tüketildiği bölgelerde bu hastalıkların gittikçe yaygınlaştığı ifade ediliyor.

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) Medwave firması tarafından meyve ile sebzelerin kurutulması amacıyla üretilen makinede inci kefali balığı da kurutuluyor. Elektromanyetik dalgalarla çalışan makinede kurutulan balığın hem rengini hem de tadından bir şey kaybetmediği ifade edilirken, kurutulan balığın uzun zaman bekletilebildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Medwave firmasi yetkilisi Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, üretilen makinenin elektromanyetik dalgalarla çalıştığını ifade ederek, “Elektromanyetik dalgalar meyve ve sebzelere direk olarak sıcaklığı vermiyor. Maydanoz, dereotu, sarımsak gibi şifalı bitkiler doğal renklerini kaybetmedikleri gibi içerisinde barındırdıkları özelliklerini de kaybetmiyorlar. 60 ile 70 derece arasında meyve ve sebzeleri kurutuyor” dedi.

Makinede her türlü meyve, sebze ve şifalı bitkilerin kurutulabildiğini belirten Fojlaley, “Kurutulan meyve, sebze ve şifalı bitkiler hiçbir şekilde rengini kaybetmediği gibi, içerisindeki aromayı da bozmadan kurutuluyor. Elma, armut, portakal, domates, soğan, sarımsak gibi ürünlerin yanında her türlü şifalı bitkiler hatta su ürünlerinden balıkları da kurutabilirsiniz. Eskiden balıkları tuzla kurutuyorlardı ama bu sağlığa zararlı olduğu için balıkları artık doğal şeklinde kurutabilirler, hatta onları yem olarak da kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk kez üretilen bu makineye özellikle yurt içinde yoğun taleplerin olduğunu dile getiren Medwave firması yetkililerinden Murtaza Mahmudi ise “Bu makine şu an farklı kapasitelerde üretilip, dolap ve bant tip modelleri var. ArGe işlerimiz bitti, şu an seri üretimine başladık. Amacımız Türkiye piyasasının dışında yurtdışına ihracatını yapmaktır” diye konuştu.

