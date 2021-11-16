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Vali Bilmez: “Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz” Van’da “Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması” çalıştayı

İHA

Vali Bilmez: “Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz” Van’da “Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması” çalıştayı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, önümüzdeki yüzyılda dünyada en değerli, en çok ulaşılmak istenilenin sağlıklı bir içme suyu olacağını belirterek, “Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ev sahipliğinde Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında “Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması” konulu çalıştayın 4’üncüsü düzenlendi. Elite World Van Otelinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dünyanın son yıllarda bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Vali Bilmez, suyun verimli kullanılabilmesi için tüm vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Öyle tahmin ediyoruz ki önümüzdeki yüzyılda dünyada en değerli, en çok ulaşılmak istenilen şey sağlıklı bir içme suyu olacaktır. Su belki petrolden, kömürden, doğal gazdan daha değerli olacak. Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Tüm bileşenlerle birlikte yarınlar için çalışmalıyız. Ülkemizde sudan sorumlu tek bir kurum yoktur. Birçok kurumumuz su konusunda hem sorumlu hem de yetkilidir. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi, il özel idareleri de yetkili ve sorumludur. DSİ de makro planda ana sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da ayrı bir sorumluluğu var. Kurumların sorumluluk ve bilinçli davranması yetmiyor. Tüm tüketicilerin bu konuda bilinçli olması ve oldukça hassas davranması gerekiyor. Anadolu’da birçok arazinin aşırı sulamaktan verimsizleştiğini, kullanılamaz hale geldiğini biliyoruz. Yeraltı su kaynaklarımızın birer hazine olduğunu unutmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ise suyun hayatın vazgeçilmez bir parçası ve temel taşı olduğunu belirterek, “Son yıllarda kuraklık ve iklim değişikliğinden kaynaklı su kaynaklarımızda ciddi problemler yaşamaya başladık. Bununla beraber hızla artan şehirlerin nüfusu, kentleşme ve düzensiz göçler bu su kaynaklarının düzensiz kullanımından kaynaklı ‘suyu yönetme’ kavramının açığa çıkmasına neden oldu. Suyu yönetme kavramını da sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada yeni bir kavram olan entegre kentsel su yönetim planlarıyla yapılması vazgeçilmez hale geldi. Entegre kentsel su yönetimi; suyun tüketiminde veya doğadaki bütün su birleşenlerinin birlikte düşünüldüğü planlardır. İlbank Genel Müdürlüğümüzün seçili 10 büyükşehir belediyesinde başlattığı, bir bacağı olan Van’da Entegre Kentsel Su Yönetimi Projesi’ni hazırlamaktayız. Bu projedeki amaç, suyla ilgili bütün paydaş kurumların bir araya geldiği, suyun sadece temiz ve artık sudan ibaret olmadığı, yağış sularının, yeraltı sularının, yerüstü sularının, atık sularının yeniden değerlendirilmesi gibi kavramların konuşulduğu bir projeden bahsediyoruz” diye konuştu.
Akademisyenlerin sunumuyla devam eden çalıştaya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Furkan Duman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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