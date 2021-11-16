Erciş’te kavga: 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Deliçay Mahallesi’nde ikamet eden ve husumetli olan iki ailenin fertleri arasında öğle saatlerinde yeniden kavga çıktı. Erciş Belediyesi yakınlarında çıkan kavgayı polis ayırırken, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki ailenin barışmak için dün bir araya geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.