Van’da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’ yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hayata geçirilen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin başkanlığında toplandı.

Toplantıya Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Akın, Emlak İstimlak Daire Başkanı Sinan Özdemir, Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, ilgili şube müdürleri ve iş güvenliği uzmanları katıldı.

Kurul toplantısında, belediyenin hizmet birimlerinde yapılması gereken iyileştirmeler, personellerin güvenliği için alınması gereken tedbirler ve önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı soru cevap bölümüyle son buldu.

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