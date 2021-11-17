Göçe hazırlanan flamingolardan görsel şölen

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçe hazırlanan flamingolardan görsel şölen

İHA

Göçe hazırlanan flamingolardan görsel şölen

Van Gölü havzasındaki sulak alanları yaz mevsimi süresince mesken tutan ve havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç etmeye hazırlanan flamingolar görsel şölen sunuyor.
Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü havzası, çok sayıda türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Havzanın en önemli sulak alanlarından Erciş Çelebibağı ve Erçek sulak alanlarında ilkbahardan bu yana konaklayan flamingolar, gölde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Göç yolculuğu ekim ayından itibaren başlayan flamingolar havadan drone ile görüntülendi. Binlerce flamingoya her yıl ev sahipliği yapan Özalp ilçesindeki Akgöl ile Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nün tamamen kuruması, havzadaki sulak alanlardaki seviyenin düşmesi ve Van Gölü
kıyılarında yaşanan çekilmeyle yaşam alanları daralan kuşlar, bu sene daha çok akarsularla gölün buluştuğu Gölağzı ve
Çelebibağı sulak alanlarını mesken edindi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Van Gölü havzasında yaşayan flamingolar, yaz mevsiminde baharın gelmesi ile beraber haber getirmişlerdi. Biz o zaman yaptığımız araştırmalarda bu sene havaların geç ısınmasına bağlı olarak biraz geç gelmişlerdi. Ama havaların ısınması ile Van Gölü etrafındaki her alanda flamingoları görmek mümkün oldu. Eskiden görünen yerlerde yoğunluğu arttı ama hiç görülmemiş olan yerlerde de artık flamingoları görmek mümkün oldu. Bunun sebebi de kuraklığa bağlı olarak alanların sıvılaşması. Etraftaki Akgöl gibi göllerin kurumasına bağlı olarak buranın popülasyonu arttı. Erçek Gölü'nün sığ olması ve yavaş yavaş çekilmesine bağlı olarak bu sene göç sezonuna kadar flamingolar burada rahat bir şekilde beslenmesini yapıp göçünü tamamlayacaklar. Flamingolar buraya gelirken nasıl güvenli bir şekilde gelmişse, güvenli bir şekilde de buradan ayrılacaklar. Memnun olurlarsa gelecek sene tekrar daha çok sayıda buraya gelecekler. Eğer doğayı korursak doğadaki bütün canlılar bizi ziyaret etmeye gelirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’ ...
81 ilin yöresel ürünleri Erciş’te sergilendi
YEREL HABERLER 81 ilin yöresel ürünleri Erciş’te sergilendi
Van’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Erciş’te kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te kavga: 3 yaralı
Vali Bilmez: “Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz” Van’da “Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması” çalıştayı
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz” Van’da ...
Cevahir Kafe Restoran’dan öğretmenlere 5 yıldızlı program
YEREL HABERLER Cevahir Kafe Restoran’dan öğretmenlere 5 yıldızlı ...
Van balığı elektromanyetik dalgalarla çalışan makinelerde kurutuluyor
YEREL HABERLER Van balığı elektromanyetik dalgalarla çalışan ...
Tuşba Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi kışa hazır
Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı Uzmanlar uyardı: "Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin"
YEREL HABERLER Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı Uzmanlar ...
Kanser hastası muhtar hastane otoparkında intihar etti
YEREL HABERLER Kanser hastası muhtar hastane otoparkında intihar ...
Van TSO’nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak 500 kadına girişimcilik eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Van TSO’nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat ...
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2)
YEREL HABERLER Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2)
Van'da, bidonlar içinde 12 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, bidonlar içinde 12 kilo metamfetamin ele ...
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
YEREL HABERLER Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu
YEREL HABERLER Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu
Gürpınar’da 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gürpınar’da 12 kilo 166 gram metamfetamin ele ...
Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan lise, halk kütüphanesine dönüştürüldü Van halk kütüphanesinde sona doğru
YEREL HABERLER Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan lise, halk ...
Kaymakam Kundakçı’dan öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Kaymakam Kundakçı’dan öğrencilere hediye
Çaldıran Belediyesinden jeotermal atağı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden jeotermal atağı
İskele YİBO mezunları Ankara’da buluştu
YEREL HABERLER İskele YİBO mezunları Ankara’da buluştu
Van’da 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 20 kişi tutuklandı
Van’da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da çalıntı ev eşyalarıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da çalıntı ev eşyalarıyla yakalanan 3 kişi ...
Van’da 557 kilo 350 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 557 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.