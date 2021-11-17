Aktarlarda kış yoğunluğu

Van'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte etkisini gösteren soğuk hava ve gribal hastalıklar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı.

Van'da kış mevsimi öncesi aktarlara ilgi arttı. Doğada yetişen bazı bitkilerin boğaz enfeksiyonundan gribal enfeksiyonlara kadar birçok hastalığa iyi geldiğini belirten aktarlar, vatandaşların özellikle korona virüs salgını sürecinde ve kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini ifade etti. 2021 yılının kurak geçmesi nedeniyle bitkisel ürünlerin azaldığını ifade eden aktarlar, bunun fiyatlara yansıdığını söyledi.

Korona virüs salgını sürecinde de aktarların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen aktar dükkanı sahibi Ebubekir Kaya, “Pandemi sürecinin işimize etkisi çok oldu. İnsanlar o süreçte biraz daha doğal beslenmeye çalıştı. İnsanlar, yoğunluktan dolayı hastaneye gitmek istemiyor. Hasta olmadan önce tedbir almaya çalışıyor. Sadece korona virüs salgını değil, mevsim değişimi itibarıyla değişik virüsler de söz konusu. Bu hastalıklarla mücadele etmek için ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın gibi bitkiler tavsiye edebiliriz” dedi.



“Soğuk algınlığına yakalanmadan bitki çayları tüketilmeli”

Soğuk algınlığına yakalanmadan bitkisel ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Kaya, “Bağışıklık sistemini güçlü tutsun diye 20 çeşide yakın özel karışımımız var. Yine solunum yolu enfeksiyonlarına önleyici olarak kullanılan bitkisel ürünlerimiz var. Vatandaşlara virüse yakalanmadan bunları öneriyoruz. Çünkü virüs vücuda girdikten sonra onunla mücadele edilebilecek şey bağışıklık sistemimizdir. Onu güçlendirecek olan propolis, keçi boynuzu ve zencefil gibi bitkileri öneriyoruz. Hasta olmadan önce bitkisel çaylara başvurmak gerekiyor. Hastalıktan önce tüketmemizin sebebi bağışıklık sistemimiz güçlü olsun ve virüs gelse bile hafif bir şekilde atlatalım. Bu nedenden dolayı söz ettiğimiz karışık bitkisel çayları öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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