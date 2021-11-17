Aktarlarda kış yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aktarlarda kış yoğunluğu

İHA

Aktarlarda kış yoğunluğu

Van'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte etkisini gösteren soğuk hava ve gribal hastalıklar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı.
Van'da kış mevsimi öncesi aktarlara ilgi arttı. Doğada yetişen bazı bitkilerin boğaz enfeksiyonundan gribal enfeksiyonlara kadar birçok hastalığa iyi geldiğini belirten aktarlar, vatandaşların özellikle korona virüs salgını sürecinde ve kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini ifade etti. 2021 yılının kurak geçmesi nedeniyle bitkisel ürünlerin azaldığını ifade eden aktarlar, bunun fiyatlara yansıdığını söyledi.
Korona virüs salgını sürecinde de aktarların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen aktar dükkanı sahibi Ebubekir Kaya, “Pandemi sürecinin işimize etkisi çok oldu. İnsanlar o süreçte biraz daha doğal beslenmeye çalıştı. İnsanlar, yoğunluktan dolayı hastaneye gitmek istemiyor. Hasta olmadan önce tedbir almaya çalışıyor. Sadece korona virüs salgını değil, mevsim değişimi itibarıyla değişik virüsler de söz konusu. Bu hastalıklarla mücadele etmek için ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın gibi bitkiler tavsiye edebiliriz” dedi.

“Soğuk algınlığına yakalanmadan bitki çayları tüketilmeli”
Soğuk algınlığına yakalanmadan bitkisel ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Kaya, “Bağışıklık sistemini güçlü tutsun diye 20 çeşide yakın özel karışımımız var. Yine solunum yolu enfeksiyonlarına önleyici olarak kullanılan bitkisel ürünlerimiz var. Vatandaşlara virüse yakalanmadan bunları öneriyoruz. Çünkü virüs vücuda girdikten sonra onunla mücadele edilebilecek şey bağışıklık sistemimizdir. Onu güçlendirecek olan propolis, keçi boynuzu ve zencefil gibi bitkileri öneriyoruz. Hasta olmadan önce bitkisel çaylara başvurmak gerekiyor. Hastalıktan önce tüketmemizin sebebi bağışıklık sistemimiz güçlü olsun ve virüs gelse bile hafif bir şekilde atlatalım. Bu nedenden dolayı söz ettiğimiz karışık bitkisel çayları öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskele ADEM’de üniversiteye hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER İskele ADEM’de üniversiteye hazırlanıyorlar
Göçe hazırlanan flamingolardan görsel şölen
YEREL HABERLER Göçe hazırlanan flamingolardan görsel şölen
Van’da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’ ...
81 ilin yöresel ürünleri Erciş’te sergilendi
YEREL HABERLER 81 ilin yöresel ürünleri Erciş’te sergilendi
Van’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Erciş’te kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te kavga: 3 yaralı
Vali Bilmez: “Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz” Van’da “Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması” çalıştayı
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz” Van’da ...
Cevahir Kafe Restoran’dan öğretmenlere 5 yıldızlı program
YEREL HABERLER Cevahir Kafe Restoran’dan öğretmenlere 5 yıldızlı ...
Van balığı elektromanyetik dalgalarla çalışan makinelerde kurutuluyor
YEREL HABERLER Van balığı elektromanyetik dalgalarla çalışan ...
Tuşba Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi kışa hazır
Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı Uzmanlar uyardı: "Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin"
YEREL HABERLER Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı Uzmanlar ...
Kanser hastası muhtar hastane otoparkında intihar etti
YEREL HABERLER Kanser hastası muhtar hastane otoparkında intihar ...
Van TSO’nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak 500 kadına girişimcilik eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Van TSO’nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat ...
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2)
YEREL HABERLER Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu (2)
Van'da, bidonlar içinde 12 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, bidonlar içinde 12 kilo metamfetamin ele ...
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
YEREL HABERLER Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu
YEREL HABERLER Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu
Gürpınar’da 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gürpınar’da 12 kilo 166 gram metamfetamin ele ...
Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan lise, halk kütüphanesine dönüştürüldü Van halk kütüphanesinde sona doğru
YEREL HABERLER Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan lise, halk ...
Kaymakam Kundakçı’dan öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Kaymakam Kundakçı’dan öğrencilere hediye
Çaldıran Belediyesinden jeotermal atağı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden jeotermal atağı
İskele YİBO mezunları Ankara’da buluştu
YEREL HABERLER İskele YİBO mezunları Ankara’da buluştu
Van’da 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 20 kişi tutuklandı
Van’da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.