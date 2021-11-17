Van'da park ve caddelere 120 bin lale soğanı dikildi

Van Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarında park, bahçe ve caddeleri renklendirecek lale soğanlarının dikimini yaptı.

Kentin estetik açıdan daha iyi bir görünüme kavuşması için peyzaj çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, soğanlı bitkilerin dikimini yaptı. Başkanlığa bağlı ekipler İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki işlek caddeler başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park, bahçe ve kavşaklara 120 bin adet lale dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler tarafından bu yıl Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda üretilen 450 bin kadife, 20 bin petunya, 35 bin Çin karanfili, 30 bin yıldız çiçeği, 25 bin hüsnüsuyuf ile 25 bin zinya çiçeğinin dikimi yapıldı. Bunun yanında yıl içerisinde kent merkezi ve Kurubaş ormanlık alanına 26 bin badem, sarıçam, sedir, çınar, dişbudak, akçaağaç, ıhlamur, atkestanesi ve akasya türlerinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

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