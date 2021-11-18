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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Van’da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza İpekyolu ilçesine bağlı sebze hali bölgesinde meydana geldi. Kazada iki kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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