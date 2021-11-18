Van’da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

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Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza İpekyolu ilçesine bağlı sebze hali bölgesinde meydana geldi. Kazada iki kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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