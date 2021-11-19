Erciş’te ikinci PTT şubesi açıldı

Van’ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan PTT şubesi hizmete açıldı.

İlçede tek PTT şubesinin olmasından dolayı yaşanan yoğunluğun azaltılması için yapımı tamamlanan yeni şube hizmete girdi. Yeni açılan PTT şubesinde posta, havale, bankacılık, HGS, ödeme ve kargo gibi birçok işlemin yapılması ise halkın memnuniyetiyle karşılandı.

PTT Şube Yöneticisi Fikret Dilmaç, vatandaşın hizmetine açtıkları şubenin hayırlı olmasını dileyerek, “Postanesinin önünden geçerken vatandaşların kuyrukta beklemesi beni hep düşündürmüştür. Şube açma şansımız oldu. Şubemiz sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar açık olmakla beraber cumartesi günleri de hizmet verecektir. Erciş'te bundan sonra iki PTT şubesi var. Vatandaşlara yaptığımız işten dolayı mutluyum, inşallah güzel olacak” dedi.

PTT şubesinin açılışından dolayı memnun olduğunu dile vatandaşlar ise, “Bunu açanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizim için çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

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