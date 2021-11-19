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Van-İran sınırına yapılan duvarın büyük kısmı tamamlandı Van’dan dünyaya mesaj: İran sınırı geçilmez Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "İran, Afganistan sınırını daha ciddi tutmaya başladı" "Şu an bile donmuş göçmen cesetleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz"

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dünyaya Türkiye'nin İran sınırının geçilmez olduğu mesajının verildiğini belirterek, "Aldığımız tedbirler sayesinde İran'ın da göçmen geçişleri konusunda Afganistan sınırını daha ciddi tutmaya başladığını gözlemliyoruz" dedi.

Van-İran sınırına yapılan duvarın büyük kısmı tamamlandı Van’dan dünyaya mesaj: İran sınırı geçilmez Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "İran, Afganistan sınırını daha ciddi tutmaya başladı" "Şu an bile donmuş göçmen cesetleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dünyaya Türkiye’nin İran sınırının geçilmez olduğu mesajının verildiğini belirterek, "Aldığımız tedbirler sayesinde İran’ın da göçmen geçişleri konusunda Afganistan sınırını daha ciddi tutmaya başladığını gözlemliyoruz" dedi.
Türkiyeİran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Vanİran sınırında 64 kilometrelik sınır hattına yapılacak modüler duvar çalışmalarının büyük bir kısmı ise tamamlandı. Yüksek rakımlı sınır hattında hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesine rağmen duvar örme çalışmaları devam ederken, güvenlik güçleri ise 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor. Düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor.

"Sınır boyu duvar örülecek"
İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sınır hattında bu yıl yaklaşık 45 kilometrelik duvar montajının bitirilerek ara verileceğini belirtti. 2022 yılının baharında havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların devam edeceğini ifade eden Vali Bilmez, "Şu an sadece duvar yapıldı. O duvarın üzerine teller çekilecek. Duvara paralel giden yolun stabilizesi yapıldı. Önümüzdeki yıl sathi kaplaması yapılacak. Geri kalan 231 kilometrelik duvarın Özalp ve Saray proje çalışmaları şu an bitti. Başkale ilçesi de son aşamaya gelindi. Önümüzdeki bahar ayında sınır boyunun tamamında duvar çalışması olacaktır. Sadece duvar yapılmamaktadır. Sınırda 200 kilometrenin üzerinde hendek kazıldı. Jiletli tel çekimi, 217 kule yapımı, 2 karakol yapımı ve dışarıdan gelen takviye birliklerimiz hâlâ görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.

"İran, Afganistan sınırını daha ciddi tutmaya başladı"
Dünyaya İran sınırının geçilmez olduğunu ve buna müsaade edilmeyeceği mesajı verildiğini dile getiren Bilmez, "Şu an ciddi anlamda bir azalma söz konusudur. Organizatörlerin aldığı ücret iki katına çıktı. Çünkü işler çok zorlaştı. Bu yıl bin 600 kişinin üzerinde organizatör yakaladık. 700 civarı kara taşıtı, 5 deniz aracına da el konuldu. Sınırda görevli birliklerimiz ve sahil güvenliğimiz; yaz, kış demeden 7 gün 24 saat esaslı İHA, SİHA, drone ve termal kameralardan yararlanarak görev yapmaktadır. İran’ın da göçmen geçişleri konusunda Afganistan sınırını daha ciddi tutmaya başladığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

"Donmuş göçmen cesetleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz"
Soğuk havanın etkisiyle sınırda hareketliliğin olmadığını ve donmuş göçmen cesetleriyle karşılaşıldığını söyleyen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sınırda ciddi bir hareketlilik yok. Ancak bir şekilde geçerek saklanan düzensiz göçmenlere yönelik istihbarat ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerimiz çalışıyor. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kışın 78 metre kar yağan bölgelerimiz var. Bu durumda da yaşam kulelerindeki faaliyetlerine devam edecek ama günü birlik nöbet tutulan kulelerin bir kısmında duruma göre nöbet tutulacak. Zaten o dönem sınırdan geçmek mümkün değildir. Şu an bile donmuş göçmen cesetleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Haftada 12 vakamız oluyor maalesef."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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