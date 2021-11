Tuşba Belediyesinin standı katılımcılardan tam not aldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği ‘Tam Bana Göre Festivali’ne katılan Van’ın Tuşba Belediyesinin kurduğu stant katılımcılardan tam not aldı.

Başkent Millet Bahçesinde 16 Kasım Günü başlayan ve 21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan ‘Tam Bana Göre Festivali’ne Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde katılım sağlayan belediyeler, bulunduğu yöreyi en iyi şekilde tanıtmak için adeta birbiriyle kıyasıya yarıştı. Toplumun her kesiminde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde yerini alan Tuşba Belediyesi, yaptığı hizmetlerin yanı sıra ilçenin tarihi ve turistik yerlerini en iyi şekilde tanıtmak için büyük gayret gösteriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra bürokrasi, siyaset ve iş dünyasında önemli isimlerin ziyaret ettiği Tuşba Belediyesi standı, toplumun her kesiminde tam not aldı. Yoğun ilgi gören standı ziyaret eden misafirlere, Van yöresine ait bal, ceviz reçeli, kavut, elma ve armut kurusu ile tandır ekmeği arası otlu peynir lokmasından oluşan tadımlık yöresel ürün seti ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen festivalin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tam Bana Göre Festivaline Türkiye'nin dört bir yanından gençler akın ediyor. Tuşba Belediyesi olarak bizler de standımızı ziyaret eden başta gençlerimiz olmak üzere ziyaretçilerimize bölgemizin tarihi ve turistik yerleri ile hizmetlerimizi anlatma imkanı bulduk. Çok verimli bir festival olduğunu düşünüyorum” dedi.

