Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği açıldı

Dünya genelinde yetim çocuklara yönelik yardım çalışmaları yapılmasını amaçlayan Yetimler Vakfı, Van’da düzenlenen törenle açıldı

Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği açılışına, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde yapılan açılışta konuşan Yetimler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Memduh Emek, “Bugün Van ilimizdeyiz. Buradaki temsilciliğimizi açtık. Bu temsilciliğin açılışında çaba gösteren bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Burada yetimlerin gönlüne değmek için, onlara ulaşmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yetimler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ekinci de bizleri yalnız bırakmadı. Türkiye genelinde yürüttüğümüz faaliyetleri, burada da yürüteceğiz. Öncelikle çok muhtaç olan yetimlerimize nakdi yardımda bulunacağız. Onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Zaten Van ilimizde 2 yıldır faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Belli bir sayıda yetimimize bakıyoruz. Bu sayımızı arttıracağız. Nakdi yardımın yanı sıra mont, bot, kırtasiye yardımı, bayramlarda giyim yardımı ve diğer bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yetişebildiğimiz kadar onlara yetişeceğiz” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ekinci ise temsilciliğin hayırlı olmasını dileyerek, “Bu hayır da bir yarıştır. Kim daha çok gayret ederse, Allah katında mükafatını alacaktır. Hayırlı olmasını bir kez daha diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.