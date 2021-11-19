İş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 281 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 281 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-19 17:55:43



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