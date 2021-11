Başkan Vekili Aydın’dan mahalle ziyareti

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe sınırlarında belediye ve kaymakamlık olarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

İlçe genelinde mahalle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Aydın; Selimbey, Cevdet Paşa ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu. Selimbey, Cevdet Paşa ve Cumhuriyet mahallelerinde sırasıyla incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, yeni yapılacak proje çalışmaları ile ilgili alan taraması da yaptı. Daha sonra mahalle halkıyla buluşarak talep ve istekleri dinleyen Kaymakam Aydın, belediye tarafından yapılan hizmetleri anlattı.

“Sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz”

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, her mahallenin kendine has sorunlarının olduğunu ve bu sorunları çözmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün muhtarlarımızın davetlisi olarak hem hemşehrilerimizle birebir görüşmek hem de yeni yapılacak projeler için alan taraması yapma adına mahallelerimize misafir olduk. Belediyeden başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz de bizlere eşlik ediyor. Dile getirilen, bizimle ilgili olan bütün problemleri, sorunları, istek ve talepleri birim müdürlerimiz not alıp birebir ilgileniyor. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda ilçemizi yönetmek adına bu tür buluşmaları önemsiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ile muhtarlar ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'a teşekkür etti.

Mahalle ziyaretlerinde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları Hüsnü Avcı, Yılmaz Koçak ve Leyla Tanrıtanır da hazır bulundu.

