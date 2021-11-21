İş yerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-21 09:44:59



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