Vali Bilmez: “Amacımız Vanspor’u desteklemek ve altyapısını oluşturmaktır” Van’da 1. Amatör Küme futbol maçları başladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, amaçlarının amatör takımları destekleyerek dolaylı olarak Vanspor’u da desteklemek olduğunu söyledi.

Van’da hizmete açılan Süphan Futbol Sahasında 1. Amatör Küme Futbol Maçları Tanıtım Programı düzenlendi. Amatör takım Akdamar Spor ile Büyükşehir Spor maçını izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, hizmete açılan futbol sahasıyla ilgili Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’tan bilgi aldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Bugün Süphan Futbol Sahamızı yeni haliyle hizmete aldığımızın ilk günü. Geçtiğimiz hafta 1. Amatör Küme maçlarına start vermiştik. İki yıllık pandemi salgının getirdiği aradan sonra yeniden amatör liglerle futbolcularımızı buluşturmuş olduk. Bu kapsamda yeni başlayan maçlarda sporcularımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.



“Vanlı gençler kendi mahallerinde, her türlü sportif etkinliklerde bulunabilecekler”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığının yapılan protokoller kapsamında Van’a ferdi sporlar merkezi, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, semt sahaları ve nizami sahalar yapıldığını söyledi. Vali Bilmez, “Nizami sahalarımız şu an içinde bulunduğumuz Süphan’da, Muradiye, Başkale, Tuşba ve Erciş’e yapıldı. Bir kısmı yavaş yavaş faaliyete alınıyor, bir kısmı da inşaatları devam etmektedir. Bu tesisler bittiğinde Vanlı gençler kendi mahallerinde, her türlü sportif etkinliklerde bulunabilecekler. Bugün onlardan biri de Süphan Mahallemizdeki uluslararası standartlarda bir saha oldu. Amatörce de olsa tribünleri, soyunma odası bulunmaktadır. Umuyoruz ki gençlerimiz bu sahayı daha çok değerlendirecekler. Bugün maç yapacak olan Akdamar Spor ile Büyükşehir Spor’a da hem lig sürecinde başarılar diliyorum hem de bunlar ilimizi daha iyi noktalarda da temsil edecek güzel takım çıkarırlar, bizi orada da temsil ederler” dedi.



“Amatör spor takımlarına destek vermek görevimiz”

Van Büyükşehir Belediyesi olarak profesyonel takımlara destek veremediklerini belirten Vali Bilmez, “Büyükşehir belediyesi mevzuatı, profesyonel takımlara destek vermeyi yasaklıyor. Ayni, nakdi yardım vermeyi, yönetimlerine dolaylı da olsa bulaşmayı bize yasaklıyor ama amatör spor takımlarına ise destek vermeyi bize görev ve sorumluluk olarak veriyor. Bu nedenden dolayı bizim amacımız da amatör takımları destekleyip dolaylı olarak Vanspor’u da desteklemek, onun alt yapısını oluşturmak temel amacımız budur. Bu tesislerin ilimize kazandırılmasında Ankara’da girişimlerde bulunan milletvekillerimize ve karar verip bizzat ilimize gelerek protokol yapan Bakanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hiçbir ilçemizde sporla ilgili bir eksiğimiz kalmadı”

İlçelerde spora yönelik hiçbir eksiğin kalmadığını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise “Van’da spor salonlarımız, semt sahalarımız yapılıyor. Hiçbir ilçemizde sporla ilgili bir eksiğimiz kalmadı. Van’ın gençlerine sportif alanların açılması için özellikle Cumhurbaşkanımız gençlere çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımız gençlerin seçme seçilme yaşını 25 yaşından 18’e indirdi ve her ilde gençlerle beraber oluyor. Bunun yanı sıra Bakanımız gerçekten gençlere çok önem veren, Van’da görmüş olduğu bu eksikliği gidererek tüm ilçelerimizde spor tesisleri kurma noktasında talimat verdi. Van Valimizin kentte gençlerle hasbihal ederek, onların sorunlarını dinleyip ilgili birimlere bildirmesinde de büyük bir avantaj var. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Van’ımız gelişiyor, yapılan spor tesisleri göğsümüzü kabartıyor, gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater, ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, amatör kulüp başkanları, taraftar ve sporcular katıldı.

