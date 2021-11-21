Van'da derbi coşkusu

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Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 21 mağlup etmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

Saat 19.00'da başlayan maçı, sarı lacivert ekibin 21 kazanmasıyla Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan taraftarlar, Galatasaray'a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.

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