Van’da gümrük kaçakçığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15 21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 25 adet cep telefonu, 2 bin 281 adet ilaç, 191 adet puro, 10 kilo nargile tütünü ile sahte olduğu değerlendirilen belge niteliğinde 1 adet pasaport ve 6 adet ikamet izin belgesi ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 10 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.