Van'da, otelde 15 kaçak göçmen yakalandı

Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu ilden 'tedbir' çağrısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir otele düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı, otel sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir otelde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine otele baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme merkezine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-22 18:55:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.