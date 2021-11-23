Van’daki cinayete 5 tutuklama

Van’ın İpekyolu ilçesinde “kan gütme saiki ile adam öldürme” olayıyla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce İpekyolu ilçesinde 8 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen ‘kan gütme saiki ile adam öldürme’ olayı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve olaya teşvik ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli şahıs ile suçluyu kayırma suçundan 1 şüpheli şahıs farklı tarihlerde yapılan operasyonlarla yakalanmış olup 5 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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