Van’da bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde yapılan aramada 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde bir otelde yapılan aramada 15 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Otel sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır” denildi.

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