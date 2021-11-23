Van polisi öğrencileri sinemayla tanıştırdı

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Van Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla daha önce sinemaya gitmemiş 300 öğrenci için etkinlik düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince ÇOGEP “Bizimle Gülümse Van” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Van İl Emniyet Müdürlüğünün konferans salonunda daha önce sinemaya gitmemiş 300 ilkokul öğrencisinin katılımıyla sinema izleme etkinliği düzenlendi. Türk bayraklarıyla karşılanan öğrenciler, keyifli etkinliğin ardından tekrar okullarına bırakıldı.

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