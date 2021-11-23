Deprem şehidi öğretmen, mezarı başında anıldı



Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde, 2011'de meydana gelen 7.2'lik depremde; eşi, kızı, ağabeyi ve yengesi ile birlikte evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Murat İşler (40), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşları ve öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Van, 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Geniş alanda hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde ise büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in 3'te 1'lik bölümü enkaza dönüşürken, Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Mehmet Murat İşler, eşi Güven (32), kızı Şeval (3), ağabeyi Halit (44) ve yengesi Nevin (35) ile birlikte yaşadıkları evde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2013 yılında ismi, görev yaptığı Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verilen Mehmet Murat İşler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi anıldı. Meslektaşları ve öğrencileri Mehmet Murat öğretmeni, Seyit Muhammet Mezarlığı'nda ziyaret ederek kabrine karanfil bırakıp, dualar okudu.

Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Sağlam, acılarının hala taze olduğunu belirterek, "23 Ekim 2011´de ilçemizde yaşanan deprem neticesinde okulumuz müdürü yardımcısı Mehmet Murat İşler şehit oldu. Biz her yıl öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte Öğretmenler Günü'nü kutlamaya buraya geliyoruz. Aynı zamanda her yıl depremin yıl dönümlerinde öğretmenimizi, öğrencilerimizle birlikte anıyoruz. Bugün de öğretmen ve öğrencilerimizle gelip, kabrine karanfil bırakıp, dualar ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 2013 yılında okulumuzu inşa ettikten sonra okulumuza hocamızın ismi verildi. Biz öğretmenler ve öğrenciler olarak öğretmenimizi unutmadık, unutmayacağız" dedi.

9´uncu sınıf öğrencisi Ömer Işık ise 4 yaşındayken öğretmenlerini kaybettiklerini belirterek, "Kendisi hayatta olsa da olmasa da o bizim öğretmenimiz, canımız. Buraya arkadaşlarımla onu anmaya geldik. Kabri başında dualar edip, karanfiller bıraktık. Öğretmenimizi unutmadık, yüreğimizde yaşatıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-11-23 10:13:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.