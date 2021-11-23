Edremit’te teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi

Van’ın Edremit Belediyesi, daha yaşanır ve daha temiz bir çevre oluşturmak adına yeni teknoloji çöp toplama sistemini hayata geçirdi.

Daha temiz bir çevre sloganı ile temizlikte kararlı adımlar atan Edremit Belediyesi, çok amaçlı konteyner toplama aracından oluşan yeni teknoloji çöp toplama sistemini hayata geçirdi. Hem zamandan, hem de ekonomiden tasarruf sağlayan güvenlikli çok amaçlı konteynerler, Esentepe Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Edremit’te ilk olarak poşetleme sisteminin bulunduğu bölgelerde başlatılan sistemin ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedeflenirken, yer üstü kapalı çöp toplama sistemi ile hem kaynakların verimli kullanılması sağlanacak hem de çevre kirliliği önlenmiş olacak. Bunun yanında temizlik hizmetlerinde yeni bir döneme girdiği sistemin avantajlarından faydalanan Edremit Belediyesi, poşetleme sisteminin bulunduğu bölgelerde sokak hayvanlarının çöpleri dağıtarak çevreyi kirletmelerinin de önüne geçmiş olacak.



“Çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız”

Esentepe Mahallesi’nde belli alanlara bırakılan yer üstü çöp toplama sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, ilçede artık yeni çöp toplama sistemine geçtiklerini belirtti. Bu sistemin hem kaynakları verimli kullanma, hem de iş gücünü azaltmada büyük faydalar sağlayacağını ifade eden Karahan, “Özellikle poşetleme sisteminin uygulandığı bölgelerde, TOKİ’ler başta olmak üzere kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarının tamamında bu sistemi uygulamaya başlıyoruz. İlk uygulamamızı Esentepe Mahallesinde başlattık. Bu sistemin bize ayrıca bir avantajı daha olacak. Hem çöpler artık kapalı bir ortamda muhafaza edilmiş olacak, hem de poşetleme bölgelerinde zamansız çöp çıkartma ve sokak hayvanlarının dağıtmasından kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla ciddi bir yatırım yaptıklarının altını çizen Karahan, yeni sistemin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Sistemin ilk olarak Esentepe, Erdemkent, Erenkent ve Memursen TOKİ mahallelerine bırakıldığını dile getiren Karahan, ileriki süreçte Edremit merkez, Yenicami, Şabaniye, Eminpaşa Mahallesi’nin bir bölümü ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile toplu yaşam alanlarının oluştuğu sitelere bırakılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Mahallelerinde başlatılan sistemden dolayı mutluluklarını dile getiren Esentepe Mahallesi Muhtarı Servet Güleşçe, bu sistem sayesinde artık geceleri çöplerin sokak hayvanları tarafından çevreye saçılamayacağını, yaz aylarında ise çevreye yayılan kokudan, haşerelerden ve bakterilerden kurtulmuş olacaklarını kaydetti. Böylesi bir atılımı gerek insan sağlığı, gerekse de belediyecilik anlamında çok değerli bulduklarını anlatan Güleşçe ve mahalle sakinleri Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.